Минцифры предложило поддержку российским военкорам

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило российским военкорам юридическую и информационную поддержку. Ведомство в своем телеграм-канале выступило против попыток повлиять на их работу.

Минцифры заявило о готовности помочь со сбором средств пострадавшим, с привлечением волонтеров и оказанием помощи военным, а также призвало к огласке «попыток давления и препятствий журналистской деятельности». Там пояснили, что на «Госуслугах» почти 100 млн пользователей, среди которых найдутся желающие помочь.

«Вы — настоящие профессионалы, для которых честность превыше всего. Многие из вас рискуют жизнью ради репортажа с линии фронта, уникальных снимков боев и объективного описания событий», — написали в ведомстве и отметили, что их работа «создает полную картину происходящего».

14 октября телеграм-канал Mash сообщил со ссылкой на источники, что посты девяти российских военкоров и подобных проектов проверят на наличие фейков и дискредитации ВС России. В их числе оказались Игорь Стрелков, Семен Пегов, Юрий Подоляка, Владлен Татарский, Сергей Мардан, Игорь Димитриев, авторы GreyZone, Рыбарь и Кристина Потупчик.