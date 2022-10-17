В московском театре «Модерн» покажут спектакль Юрия Грымова «Леонардо»

17, 24 и 27 октября Московский драматический театр «Модерн» представит спектакль «Леонардо» режиссера Юрия Грымова. Билеты можно купить здесь.
«Леонардо» — вторая часть трилогии «Антихрист и Христос» («Петр», «Леонардо», «Иуда»). Главную роль в постановке исполнит заслуженный артист России Дмитрий Бозин. В спектакле задействована вся труппа театра.
Постановка рассказывает историю Леонардо да Винчи и его произведений, а также покажет светлые и темные стороны творца. «Леонардо честно служит негодяям, закрывая глаза на их преступления, работая над „Тайной вечерей“, в то же время он обдумывает устройство мины с наибольшей убойной силой», — поделились в театре.
Авторы «Леонардо» попытаются погрузить зрителей в атмосферу созидания и «прожить вместе с великими мастерами эпохи рождение подлинных произведений искусства».