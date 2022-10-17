В московском театре «Модерн» покажут спектакль Юрия Грымова «Леонардо»

Постановка рассказывает историю Леонардо да Винчи и его произведений, а также покажет светлые и темные стороны творца. «Леонардо честно служит негодяям, закрывая глаза на их преступления, работая над „Тайной вечерей“, в то же время он обдумывает устройство мины с наибольшей убойной силой», — поделились в театре.