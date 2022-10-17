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«Мумий Тролль», Антоха MC и актеры Мастерской Брусникина выпустили аудиоспектакль «Владивосток-3000»
Семён Гудошников
Сегодня в 11:49

На аудиостримингах появилась первая серия аудиоспектакля «Владивосток-3000». Он поставлен по одноименной фантастической повести Ильи Лагутенко и Василия Авченко, которая вышла в 2011 году в формате киноновеллы. Новые эпизоды будут выходить каждую неделю.

В создании аудиоспектакля приняли участие актеры «Мастерской Брусникина», Илья Мазо, Антоха МС, группа «Залпом», Павел Пепперштейн и музыканты «Мумий Тролля». Работа над проектом началась в пандемию ковида, к десятилетнему юбилею книги, а премьера приурочена ко дню рождения группы «Мумий Тролль».

Сюжет аудиоспектакля разворачивается в столице Тихоокеанской Республики — Владивостоке-3000. Его жители смогли разумно воспользоваться имеющимися ресурсами, опереться на богатую приключениями историю и стойкость характера, воспитанную океанскими ветрами.

В город попадает Влад, студент Дальневосточного федерального университета, из «Владивостока-2000». Он знакомится с морскими офицерами, шпионами и их возлюбленными, китайскими контрабандистами. Герой узнает то, о чем слышал только в легендах.

«Условная идея Владивостока-3000 туманила головы некоторых владивостокцев на протяжении многих десятилетий. Будучи еще студентом отделения страноведения восточного факультета ДВГУ в далекие 80-е, я был просто заворожен заданием, которое дал первокурсникам наш незабываемый преподаватель истории Александров: „Каковы могли быть путь развития Владивостока как города-государства при разных исходах событий XIX и XX века“. Мы изучали древнюю историю Китая, но такая постановка вопроса, связанная с современностью, вызвала необычайно живую дискуссию среди советских студентов 35 лет назад. Наверное, мои однокурсники ее и не помнят, но она точно подстегнула мое любопытство к реальной и альтернативной истории Приморья на многие годы вперед», — поделился Илья Лагутенко.

Главные роли в спектакле исполнили Семен Серзин («Петровы в гриппе», режиссер «Человека из Подольска»), Владимир Майзингер («Человек из Подольска», актер Театра имени Пушкина), Михаил Шамков и Сергей Аполлонов (оба — театр «Современник» и группа «Залпом»), Игорь Титов и Эва Мильграм («Мастерская Брусникина»). Одного из ключевых героев озвучил Илья Мазо, а одного из самых мистических — Антоха МС. Смелого и решительного капитана Арсеньева сыграл Павел Пепперштейн. Ответственным за авторский голос стал Илья Лагутенко.

Специально для спектакля участники «Мумий Тролля» придали новое звучание своим хитам — «Владивосток-2000», «Утекай», «Кот кота», «Медведица» и другим. В постановке звучит и совершенно новая песня «Корюшка», записанная «Мумий Троллем» с молодой владивостокской группой Hehehe. За саунд-дизайн отвечает электронный продюсер Саша DZA.

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Илья ЛагутенкоПавел ПепперштейнВасилий АвченкоСемен СерзинВладимир МайзингерИгорь ТитовЭва Мильграм
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