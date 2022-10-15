В Белгородской области загорелась нефтебаза. Глава региона сообщил об обстреле

В Белгородской области после обстрела со стороны Украины загорелась нефтебаза, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Накануне в Белгороде под обстрел попала электроподстанция.
В 15.19 по московскому времени Гладков сообщил о попадании снаряда в нефтебазу в Белгородском районе и начале тушения силами МЧС. По данным ТАСС от экстренных служб, повреждения получил один из десяти резервуаров, в котором хранились остатки дизельного топлива, а остальные заполнены не были и остались невредимыми.
Спустя час Гладков отчитался о тушении пожара и начале ликвидации последствий.
14 октября в Белгороде после обстрелов загорелась электроподстанция, оказались частично разрушенными железнодорожные пути по направлению Старый Оскол — Валуйки. Также обстрелу подверглось село Вознесеновка: там оборвалась линия электропередачи, пять частных домовладений получили повреждения.