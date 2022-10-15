Джинсы Levi’s 1880-х годов с расистским лозунгом продали на аукционе за 76 тыс. долларов

На аукционе в американском в штате Нью-Мексико продали пару поношенных джинсов Levi’s XIX века с расистским лозунгом. 23-летний коллекционер винтажной одежды из Сан-Диего Кайл Хаупер отдал за них 76 тыс. долларов, пишет New York Post.

Джинсы, которые уже признали одними из самых старейших Levi’s, нашли в заброшенной шахте несколько лет назад. Они покрыты пятнами воска от свечей, которыми пользовались золотоискатели в узких туннелях, но они все еще в «пригодном для носки» состоянии. У штанов есть пуговицы для подтяжек и один задний карман.

Этикетка на внутренней стороне кармана гласит: «Единственные, сшитые белыми работниками» — это расистский лозунг, используемый Levi’s во времена повсеместной дискриминации китайцев в США. В 1882 году был принят акт об изгнании китайцев, запретивший им въезжать в страну в течение 10 лет.

В Levi’s заявили, что владельцы компании полагали, что этот слоган «улучшит продажи и будет соответствовать взглядам потребителей того времени». В 1890-х годах слоган убрали, а сам закон был отменен только в 1943-м.