Реклама
Новости
АГН «Москва»: «Синергию» проверяют на предмет фиктивного трудоустройства уклоняющихся от мобилизации
Виктория Шанина
Сегодня в 13:59

Прокуратура Москвы совместно с Главным управлением МВД России проводит проверку НОЧУ «Синергия». Университет заподозрили в фиктивном приеме на работу уклоняющихся от частичной мобилизации, пишет АГН «Москва» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Отмечается, что было выявлено более 800 фактов фиктивного трудоустройства. За каждый из них в университете брали по 180 тыс. рублей, заявил собеседник агентства.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Фигурантами проходят «неустановленные лица из числа сотрудников института».

Сейчас прокуроры и следователи устанавливают, сколько именно было выдано справок для уклонения от мобилизации, а также лиц, причастных к преступлению.

расскажите друзьям
теги
МВД России
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение