АГН «Москва»: «Синергию» проверяют на предмет фиктивного трудоустройства уклоняющихся от мобилизации

Прокуратура Москвы совместно с Главным управлением МВД России проводит проверку НОЧУ «Синергия». Университет заподозрили в фиктивном приеме на работу уклоняющихся от частичной мобилизации, пишет АГН «Москва» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Отмечается, что было выявлено более 800 фактов фиктивного трудоустройства. За каждый из них в университете брали по 180 тыс. рублей, заявил собеседник агентства.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Фигурантами проходят «неустановленные лица из числа сотрудников института».

Сейчас прокуроры и следователи устанавливают, сколько именно было выдано справок для уклонения от мобилизации, а также лиц, причастных к преступлению.