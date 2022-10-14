Мел Гибсон пытается спасти свою семью в радиоэфире в трейлере «На линии»

Американская кинокомпания Saban Films опубликовала на своем ютьюб-канале трейлер фильма «На линии» («On The Line»). В нем главную роль исполнил Мел Гибсон, известный по ролям в «Храбром сердце» и «Чего хотят женщины».

Гибсон сыграл популярного радиоведущего Элвиса, который в прямом эфире принимает звонки от слушателей. Он помогает им справиться с трудностями, приободряет и дает советы по решению проблем.

Однако однажды в эфир к Элвису пробивается загадочный молодой человек по имени Гэри. Он сообщает радиоведущему, что намерен расправиться с членами семьи одного «не слишком хорошего» человека. Этим человеком оказывается сам Элвис.

После этого герою Гибсона приходится сохранять спокойствие и продолжать разговор с недоброжелателем, взявшего в заложники его жену. «Сегодня я сошел со своего пути, чтобы убедиться, что ты проведешь худшую ночь в жизнь», — заявил Гэри.

В трейлере преступник утверждает, что «создал игру» для Элвиса, и требует, чтобы звезда радиоэфира рассказал некую правду, а затем спрыгнул с крыши здания. Тем временем Элвис обнаруживает взрывное устройство с таймером на работе.

Режиссером фильма выступил французский кинематографист Ромуальд Буланжер. В актерский состав триллера вошли Уилльям Мосли, Алиа Серор-О’Нил, Ппол Спера, Надя Фарес, Энрике Арсе, Кевин Диллон и Джон Робинсон.