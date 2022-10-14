Пограничники сняли пилота с рейса из Уфы в Анталью, когда в самолете уже сидели пассажиры

Пилота самолета, который должен был лететь из Уфы в Анталью, сняли с рейса из‑за мобилизации. Об этом сообщил телеграм-канал Mash, приложив видео одного из пассажиров.

«Это треш. За вторым пилотом пришел военкомат. Взлет отменяется», — написал автор видео из пассажирского кресла. По данным канала, пассажиров «два часа продержали на ВПП», а потом объявили по громкой связи, что взлет отменяется из‑за запрета пересечения границы для второго пилота.

Туристы, проходившие регистрацию рядом с пилотом, рассказали, что мужчина проигнорировал повестку.

О похожем случае, случившемся 30 сентября, передавал телеканал «Вся Уфа». Рейс авиакомпании Azur Air в Турцию перенесли из‑за замены экипажа, потому что один из пилотов попадает под мобилизацию, говорилось в сообщении.

Пресс-служба Azur Air подтвердила РБК, что в конце сентября пилота остановили пограничники и сняли с рейса, когда пассажиры уже были на борту. По словам источника, через несколько дней он вернулся к выполнению рейсов.

Собеседник в другой авиакомпании поделился с изданием, что перевозчики пока не получили от Минтранса или Росавиации официального ответа об отсрочках для членов экипажей. По его словам, вопрос решается неформально — с помощью справок от компании, которые пилоты и проводники относят в военкоматы, но разрешается каждая ситуацию по-разному.