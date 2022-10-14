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Петербургский городской театр получил семь номинаций на «Золотой софит»
Семён Гудошников
Сегодня в 13:40

Городской театр получил семь номинаций на главную театральную премию Петербурга «Золотой софит». Об этом «Афише Daily» рассказали его представители.

Шесть из семи номинаций — за спектакль Наталии Лапиной «Дни Савелия» по роману Георгия Служителя. Постановка претендует на награды в категориях «Лучший спектакль», «Лучший актерский ансамбль», «Лучшая работа художника», «Лучшая роль» и сразу две номинации на «Лучшую роль второго плана».

«Дни Савелия» поставлен по дебютному роману Григория Служителя, опубликованному в 2019 году. Книга рассказывает о жизни, любви и приключениях дворового кота Савелия — философа и меломана, иронично размышляющего о людях и судьбе. Герой проходит путь от котенка до седого старика вместе с читателем.

«Дни Савелия», на мой взгляд, одна из самых добрых книг российской литературы последнего времени — она написана с нежностью к котам и людям, с любовью к Москве, с настоящим актерским вниманием к деталям. Это большое счастье, когда актер и писатель оказались едины: игровая и при этом притчевая природа повествования — это заслуга именно этого симбиоза. Вот нашей задачей и было донести и игру, и притчу до сцены», — отметила Наталья Лапина, худрук театра и режиссер-постановщик спектакля.

Санкт-Петербургский Городской театр основан в 2016 году выпускниками РГИСИ. На его сайте сказано, что театр стремится быть понятным для всех и сделать из зрителей активных соучастников. Спектакли театра получали награды Союза театральных деятелей РФ, «Золотой софит», «Прорыв», сообщества «Театрал» и внесены в лонг-лист «Золотой маски».

Билеты на «Дни Савелия» (и на другие постановки Городского театра) можно купить на «Афише».

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Григорий СлужительНаталья Лапина
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