Петербургский городской театр получил семь номинаций на «Золотой софит»

Городской театр получил семь номинаций на главную театральную премию Петербурга «Золотой софит». Об этом «Афише Daily» рассказали его представители.

Шесть из семи номинаций — за спектакль Наталии Лапиной «Дни Савелия» по роману Георгия Служителя. Постановка претендует на награды в категориях «Лучший спектакль», «Лучший актерский ансамбль», «Лучшая работа художника», «Лучшая роль» и сразу две номинации на «Лучшую роль второго плана».

«Дни Савелия» поставлен по дебютному роману Григория Служителя, опубликованному в 2019 году. Книга рассказывает о жизни, любви и приключениях дворового кота Савелия — философа и меломана, иронично размышляющего о людях и судьбе. Герой проходит путь от котенка до седого старика вместе с читателем.

«Дни Савелия», на мой взгляд, одна из самых добрых книг российской литературы последнего времени — она написана с нежностью к котам и людям, с любовью к Москве, с настоящим актерским вниманием к деталям. Это большое счастье, когда актер и писатель оказались едины: игровая и при этом притчевая природа повествования — это заслуга именно этого симбиоза. Вот нашей задачей и было донести и игру, и притчу до сцены», — отметила Наталья Лапина, худрук театра и режиссер-постановщик спектакля.

Санкт-Петербургский Городской театр основан в 2016 году выпускниками РГИСИ. На его сайте сказано, что театр стремится быть понятным для всех и сделать из зрителей активных соучастников. Спектакли театра получали награды Союза театральных деятелей РФ, «Золотой софит», «Прорыв», сообщества «Театрал» и внесены в лонг-лист «Золотой маски».

Билеты на «Дни Савелия» (и на другие постановки Городского театра) можно купить на «Афише».