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Билайн открыл голосование за лучшую историю о мобильной связи. Победитель получит 1 млн рублей
Юлия Онодэра
Сегодня в 09:57

В конкурсе «Твоя история с билайном» стартовал этап народного голосования. Во время него пользователи интернета могут выбрать автора лучшей истории о силе мобильной связи, сообщили «Афише Daily» представители телеком-бренда.

Жюри уже отобрало 150 самых интересных рассказов. Среди них — воспоминания о необычном начале отношений, приеме родов по видеосвязи в поезде дальнего следования и счастливые истории о спасении из снежного плена и преследовании диких животных.

Найти эти захватывающие — иногда романтичные, иногда курьезные — тексты можно на странице конкурса. Отдать свой голос за особенно полюбившийся материал приглашают вплоть до 16 октября.

Суперфинал конкурса «Твоя история с билайном» пройдет в Москве 8 декабря. В нем пять самых захватывающих историй, прошедших региональные полуфиналы, будут сыграны на сцене профессиональными актерами театра и кино. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самого захватывающего рассказа получит один миллион рублей.

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