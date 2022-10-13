Реклама
Новости
«Это была черная магия»: Эмили Блант планирует возмездие в трейлере «Англичанки»
Юлия Онодэра
Сегодня в 22:14

Стриминговый сервис Prime Video опубликовал на своем ютьюб-канале трейлер мини-сериала «Англичанка», премьера которого состоится на платформе 11 ноября.

Главную роль в шоу исполнила Эмили Блант, известная по фильмам «Тихое место» и «Дьявол носит Prada». В новом сериале она сыграла британскую аристократку Корнелию Локк, которая оказалась в Америке в 1890 году.

Там она встретила мужчину из племени пауни по имени Уипп. Ее с новым знакомым объединили экстремальные обстоятельства: они оба чудом избежали казни. Вместе герои отправятся через Дикий Запад в Вайоминг.

По словам авторов сериала, «Англичанка» будет исследовать «темы идентичности и мести, чтобы рассказать уникальную притчу о расе, власти и любви». Трейлер дает понять, что основной движущей силой для Локк окажется жажда мести.

Женщина захочет отомстить людям, ответственным за смерть ее ребенка. Путь приведет ее в город Хоксем, где Корнелия и Уипп окажутся в центре расследования серии странных убийств — его проведут местный шериф и молодая вдова.

Роль Уиппа в шоу исполнил Часк Спенсер («Слепое пятно»), шерифа — Малкольм Сторри («Граница тени»), а вдовы — Валери Пахнер («Тайная жизнь»). Также в «Англичанке» снялись Рейф Сполл, Том Хьюз, Тоби Джонс и Киран Хайндс.

Режиссером проекта выступил Хьюго Блик («Благородная женщина»). Среди продюсеров оказались Грэг Бренман («Острые козырьки») и Колин Враттен («Убивая Еву»). В сериале будет шесть эпизодов.

расскажите друзьям
люди
Эмили БлантМалкольм СторриТом ХьюзТоби ДжонсХьюго Блик
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение