«Это была черная магия»: Эмили Блант планирует возмездие в трейлере «Англичанки»

Стриминговый сервис Prime Video опубликовал на своем ютьюб-канале трейлер мини-сериала «Англичанка», премьера которого состоится на платформе 11 ноября.

Главную роль в шоу исполнила Эмили Блант, известная по фильмам «Тихое место» и «Дьявол носит Prada». В новом сериале она сыграла британскую аристократку Корнелию Локк, которая оказалась в Америке в 1890 году.

Там она встретила мужчину из племени пауни по имени Уипп. Ее с новым знакомым объединили экстремальные обстоятельства: они оба чудом избежали казни. Вместе герои отправятся через Дикий Запад в Вайоминг.

По словам авторов сериала, «Англичанка» будет исследовать «темы идентичности и мести, чтобы рассказать уникальную притчу о расе, власти и любви». Трейлер дает понять, что основной движущей силой для Локк окажется жажда мести.

Женщина захочет отомстить людям, ответственным за смерть ее ребенка. Путь приведет ее в город Хоксем, где Корнелия и Уипп окажутся в центре расследования серии странных убийств — его проведут местный шериф и молодая вдова.

Роль Уиппа в шоу исполнил Часк Спенсер («Слепое пятно»), шерифа — Малкольм Сторри («Граница тени»), а вдовы — Валери Пахнер («Тайная жизнь»). Также в «Англичанке» снялись Рейф Сполл, Том Хьюз, Тоби Джонс и Киран Хайндс.

Режиссером проекта выступил Хьюго Блик («Благородная женщина»). Среди продюсеров оказались Грэг Бренман («Острые козырьки») и Колин Враттен («Убивая Еву»). В сериале будет шесть эпизодов.