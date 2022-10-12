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Пэрис Хилтон рассказала о сексуальном насилии в школе-интернате, где она училась в 16 лет
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:25

Правнучка основателя Hilton Hotels, светская львица, актриса и телеведущая Пэрис Хилтон заявила, что подверглась сексуальному насилию в школе-интернате в возрасте 16 лет. Об этом сообщил The New York Times.

Хилтон рассказала, что в школе Provo Canyon, в штате Юта, по ночам проводились так называемые медицинские проверки. Для них девочек будили в 3–4 утра и отводили в отдельную комнату, где незнакомые люди вводили им пальцы во влагалища.

«Доктора там даже не было. Там была пара разных сотрудников, они просили нас лечь на стол и вводили внутрь нас свои пальцы. Я даже не знаю, что они делали, но это точно не был медосмотр», — поделилась Хилтон.

Девушка провела в интернате год и после этого жаловалась на эмоциональный, физический и психологический абьюз. В частности, Пэрис утверждала, что ее оскорбляли в школе и лишали возможности принимать душ без наблюдения посторонних.

Впервые о тяжелом опыте учебы в Provo Canyon телезвезда упомянула в 2021 году в документальном фильме «Это Пэрис», который выпустил YouTube Originals. После этого Хилтон настаивала на закрытии школы и обратилась в суд.

После публикации NYT Пэрис поделилась деталями абьюза в твиттере. Она заявила, что ее лишали сна во время пребывания в интернате и вынуждали принимать сильнодействующие препараты, от которых она не осознавала происходящего.

«Никто, особенно ребенок, не должен подвергаться сексуальному насилию. Мое детство у меня украли, и меня убивает, что это все еще происходит с другими невинными детьми», — написала Хилтон.

По информации The New York Times, о насилии в стенах Provo Canyon сообщили уже по меньшей мере 49 бывших учеников. Их имена фигурируют в иске о сексуальных домогательствах, выдвинутом против бывшего медицинского директора школы.

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