Sade готовится к выпуску новых песен. Они не выходили с 2018 года

Британская группа Sade работает над новыми музыкальными треками на звукозаписывающей студии Miraval Studios во Франции. Об этом сообщил Billboard со ссылкой на продюсера Дэмиена Куинтарда.

Sade не записывала музыку на протяжении продолжительного времени. Последним релизом для коллектива стал саундтрек «Flower of The Universe» к фильму «Излом времени» Авы ДюВерней в 2018 году.

В том же году Sade выпустила еще один саундтрек — «The Big Unknown», он сопровождал премьеру картины «Вдовы» Стива Маккуина. До этого Sade не публиковала музыку с 2010 года, когда представила альбом «Soldier of Love».

В 2018 году член группы Стюарт Мэттьюмэн заявлял, что у Sade есть несколько песен в работе. Завершают ли их создание музыканты сейчас или готовят к выпуску совершенно новые композиции, неизвестно.

Miraval Studios расположена в шато на территории коммуны Корран в Провансе. Оно было куплено актером Брэдом Питтом и его бывшей супругой Анджелиной Джоли в 2012 году.

«Вы можете почувствовать любовь, которую Шаде и группа испытывает к этому месту. Мы были в восторге, когда она приехала, и рады тому, что она станет первым артистом, который запишется здесь снова», — сказал скказал Куинтард.