В России запустили систему «Паутина» для розыска угнанных машин

По всей России заработала система «Паутина» для розыска угнанных машин и профилактики нарушений ПДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника ГУОБДД МВД России Ленара Габдурахманова.

Он рассказал, что система состоит из двух блоков: первый касается фотовидеофиксации, а второй является правоохранительным, он отвечает за розыск.

«„Паутина“ проявила себя как очень эффективное средство по борьбе с лицами, которые совершили преступления, и, конечно, по профилактике нарушений ПДД», — подчеркнул замначальника ГУОБДД МВД.

В настоящее время система работает во всех регионах, за исключением четырех субъектов России, которые вошли в состав страны недавно. Речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Впервые «Паутину» запустили в Центральном федеральном округе 21 апреля 2021 года для обжалования штрафов и розыска машин. Тогда же представитель компании «Технологии распознавания» Сергей Кусов пояснил, что для сбора и анализа система может использовать совершенно любые камеры: «Стрелки», «Кордоны», «Автоураганы».