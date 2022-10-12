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Илон Маск выпустил духи с запахом жженых волос
Семён Гудошников
Сегодня в 15:37

Илон Маск запустил предзаказ духов Burnt Hair с запахом жженых волос. Об этом сообщает Reuters.

На сайте его The Boring Company парфюм описывается как «сущность отвратительного желания». Стоит один флакон 100 долларов, поставки покупателям обещают начать в первом квартале 2023 года.

По словам Маска, тираж в 10 тыс. флаконов был распродан всего за несколько часов, принеся компании 1 млн долларов.

Подпись: «Лучший аромат на Земле»

«С таким именем, как у меня, вход в парфюмерный бизнес был неизбежен — почему я вообще так долго с этим боролся?!» — написал Маск в твиттере (фамилия Musk переводится с английского как «мускус» — сильно пахнущее вещество, вырабатываемое железами некоторых животных).

Статус в твиттере предприниматель заменил на «торговец парфюмерией».

Это не первый эксцентричный бизнес-проект Маска. Его The Boring Company продавала огнеметы и головные уборы, а Tesla в 2020 году выпустила пару «коротких шорт», чтобы отпраздновать победу бизнесмена над инвесторами, сделавшими ставку на падение акций компании.

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