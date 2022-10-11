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Аня Тейлор-Джой сыграет в боевике «Ущелье». Ее партнером станет Майлз Теллер
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:58

Звезда «Хода королевы» и «Острых козырьков» Аня Тейлор-Джой сыграет главную роль в боевике «Ущелье» («The Gorge»). Ее партнером по фильма станет Майлз Теллер («Дивергент»), сообщил Collider.

Детали сюжета будущей картины держатся в секрете, однако известно, что в центри сюжета будет история любви. Режиссером проекта выступит Скотт Дерриксон, снявший «Шесть демонов Эмили Роуз», «Синистер» и «Доктора Стрэнджа».

Сценаристом ленты станет Зак Дин, работавший над «Черным дроздом» и «Войной будущего». Среди продюсеров фильма числятся Си Роберт Каргилл, Шеррил Кларк, Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер, Адам Колбреннер и Грег Гудман.

Дин, Теллер и Дерриксон также будут продюсерами картины. Разработкой боевика займутся компании Crooked Highway и Skydance. Также в проекте, который пока находится на ранней стадии создания, примет участие Apple.

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