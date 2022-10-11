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вчера в 16:46
В Госдуму внесли законопроект об освобождении от мобилизации родственников погибших военных
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:00

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагает освобождать от мобилизации граждан, чьи близкие родственники погибли в ходе военных действий. Соответствующий документ появился на портале СОЗД.

Его подготовила франция «Справедливая Россия — За правду». Она предложила также предоставлять мобилизованным право на досрочное увольнение в случае, если кто‑то из близких погиб при исполнении.

Близкими родственниками в соответствии с законопроектом считаются супруги, родители, дети, усыновители и усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Освобождение и право на досрочное увольнение, согласно документу, будут предоставляться только тем родственникам, которые жили вместе с погибшими.

«Факт совместного проживания устанавливается на основании данных о регистрации граждан по месту их жительства по состоянию на 21 сентября 2022 года», — указано в законопроекте.

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теги
ГосдумаСправедливая Россия
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