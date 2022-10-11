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Алексея Навального поместили в штрафной изолятор в шестой раз за отказ мыть забор
Юлия Онодэра
Сегодня в 22:06

Оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии строгого режима № 6 во Владимирской области, поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) в шестой раз. Об этом Навальный рассказал в своих соцсетях.

Политик заявил, что проведет в ШИЗО 14 суток. «Только что отсидел там 12 суток», — посетовал он. В сентябре Навальный оказался в ШИЗО четырежды, еще один раз его перевели туда в августе.

В первый раз оппозиционер заявил, что его отправили в ШИЗО из‑за расстегнутой верхней пуговицы робы. Последнее пребывание в ШИЗО было, по словам Навального, связано с его заявлением о частичной мобилизации.

Теперь же причиной наказания, как отметил политик, стал отказ мыть забор. «Ну я понимаю, красить забор и ощутить себя Томом Сойером — это прикольно. Но мыть забор, на мой взгляд, — это полный бред», — пояснил Навальный.

В колонии строгого режима № 6 в Мелехово Навальный находится с 14 июня. Ранее его признали виновным в хищении 2,7 млн рубей и оскорблении участников судебного процесса по делу о клевете на ветерана ВОВ.

До этого Навальный содержался в колонии общего режима № 2 в Покрове. Там он оказался из‑за нарушения правил отбывания условного срока по делу «Ив Роше».

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Алексей НавальныйТом СойерИв Роше
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