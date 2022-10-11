В ЦСИ «Винзавод» состоялся осенний маркет Win-Win

8 и 9 октября в Центре современного искусства «Винзавод» прошел осенний маркет Win-Win. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

В рамках маркета художники, галереи, творческие объединения и мастерские представили живопись, графику, скульптуру и другие формы современного искусства. В этот раз на участие в мероприятии было подано рекордное количество заявок (около 500), из которых эксперты отобрали более 120.

В состав экспертного совета вошли арт-директор ЦСИ «Винзавод» Сабина Чагина, основатель галереи «Формат один» Эльчин Али-Заде и руководитель радио «Культура» Ксения Ламшина.

Среди художников были отобраны: Мария Ефременко, Леша Мелки, Анна Касс, Dima Filimonov, Юля Шалыгина, Георгий Хомич, Алексей Кокорин, Владимир Абих, Антон Тимофеев (TMM), Саян Байгалиев, Sasha RTS и другие.

За два дня Win-Win посетили более 8000 человек. Среди гостей были руководитель радио «Культура» Ксения Ламшина, сооснователь и руководитель галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин, стилист, теле- и радиоведущий Влад Лисовец, ресторатор Синиша Лазаревич, российский художник Миша Мост, основатель галереи a-s-t-r-a Алина Крюкова, арт-директор московской галереи актуального искусства RuArts Катрин Борисов, основатель галереи Atelier Choutko Евгения Шутко, основатель школы Masters Полина Бондарева и другие.