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вчера в 22:29
Алиса научилась распознавать всех членов семьи по голосам
Дарья Мельникова
Сегодня в 11:59

Голосовой помощник «Яндекса» Алиса научился распознавать голоса всех членов семьи. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Теперь «Алиса» может подбирать музыку индивидуально для каждого. Например, одному она включит джаз, а другому — рок. А еще вся семья сможет управлять умным домом в приложении «Дом с Алисой».

Раньше голосовой помощник пытался учесть вкусы всех членов семьи, смешивая их любимые треки. Однако в итоге им не всегда удавалось слушать только то, что нравится. А если владелец устройства просил «Алису» запомнить свой голос, остальные уже не могли лайкать понравившиеся композиции. Теперь любой член семьи с подпиской «Плюс» может сказать «Алиса, мне нравится» — и она добавит трек именно в его плейлист.

Чтобы голосовой помощник запомнил голоса близких, необходимо скачать приложение «Дом с Алисой» и пригласить их управлять новым домом.

«Колонка с Алисой — это семейный девайс. С ней общаются мамы и папы, подростки и люди пожилого возраста. У каждого свои музыкальные пристрастия, поэтому так важно, чтобы Алиса узнавала по голосу всех членов семьи», — подчеркнул руководитель Алисы и умных устройств «Яндекса» Сергей Мельник.

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