Японка оплатила мошеннику, представившемуся «российским астронавтом», билет на Землю

Мошенник представился «российским астронавтом» в космосе и обманом заставил японку оплатить ему «обратный билет на Землю», пообещав жениться на ней. Об этом сообщает Vice.

Мужчина нашел 65-летнюю жертву, имя которой на называется, в июне в инстаграме*. Он загрузил в профиль случайные фотографии космоса и сказал, что работает на МКС, где есть ограниченный доступ к сотовой связи.

Переведя общение в японский мессенджер Line, мошенник начал признаваться в любви женщине, обещая на ней жениться. В частности, он посылал такие сообщения: «Я хочу начать свою жизнь в Японии»; «Сказать это 1000 раз будет недостаточно, но я буду продолжать это делать. Я люблю тебя».

Чтобы связать себя узами брака, ему нужно вернуться на Землю, утверждал аферист. Для этого, по его словам, нужно оплатить посадку в Японии и стоимость ракеты. На эти цели женщина отправила ему примерно 4,4 млн иен (около 30 тыс. долларов) пятью платежами, с 19 августа по 5 сентября. Когда собеседник продолжил требовать деньги, японка обратилась в полицию.

Число случаев мошенничества в Японии выросло за последние 10 лет на 67% — с 8693 в 2012 году до 14 498 в прошлом. Пик преступлений пришелся на 2017 год, когда было зарегистрировано 18 212 инцидентов.