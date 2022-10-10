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14:03
Вячеслав Бутусов выступит в Петербурге с программой «Nautilus Pompilus 40 лет»
Семён Гудошников
Сегодня в 20:51

22 октября 2022-го в петербургском концертном зале «Октябрьский» выступят Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» с программой «Nautilus Pompilus 40 лет». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

В масштабный ретроспективный концерт войдут главные песни Nautilus Pompilus. Также обещают высокотехнологичное мультимедийное шоу и эффектную сценографию.

Начало концерта в 19.00. Билеты можно купить на «Афише».

Созданная в Свердловске Nautilus Pompilius просуществовала с 1982 по 1997 год, после этого несколько раз воссоединяясь ради концертов. В дискографии рок-группы, ставшей одной из наиболее известных в России во второй половине 1980-х и середине 1990-х, — 12 студийных альбомов.

После распада коллектива его фронтмен Вячеслав Бутусов занялся сольным творчеством, а в 2001 году вместе гитаристом «Кино» Юрием Каспаряном создал группу «Ю-питер». Она просуществовала до 2017 года. Еще через два года Бутусов запустил новый проект — «Орден Славы».

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