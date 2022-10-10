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14:03
Росгидромет: территория России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем планета в целом
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:26

Температура на территории России растет в 2,5 раза быстрее, чем в целом на планете. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу Росгидромета Игоря Шумакова.

По словам ученого, климат теплеет все сильнее с каждым десятилетием. Теплосодержание мирового океана выросло в 2018–2022 годах больше, чем за какое‑либо другое пятилетие.

«Наиболее быстрыми темпами растет температура северной полярной области нашей страны, особенно в последние десятилетия. Сокращается площадь морского льда в Арктике, деградирует многолетняя мерзлота, которая занимает две трети территории нашей страны», — пояснил Шумаков.

Специалисты прогнозируют, что среднегодовая глобальная приземная температура в 2022–2026 годах будет выше доиндустриальных уровней 1850–1900-х годов на 1,1–1,7 градусов.

Директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов отметил, что к более активному потеплению территорий России приводят два фактора: расположение страны в высоких широтах и преобладание суши, которая теплеет быстрее океана.

Шумаков добавил, что госсистема климатического и экологического мониторинга должна быть расширена. В частности, в планах Росгидромета — увеличить фоновый мониторинг многолетней мерзлоты.

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