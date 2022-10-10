16-летний Умед Мамадкулов стал первым спортсменом с синдромом Дауна, выступившим в дуатлоне

16-летний российский спортсмен Умед Мамадкулов принял участие в турнире Ironstar Sprint Triathlon в Сочи и стал первым в стране человеком с синдромом Дауна, которому удалось преодолеть дистацию в дуатлоне. Об этом сообщил благотворительный фонд «Синдром любви».

Мамадкулов планировал поучаствовать в классическом триатлоне, однако из‑за погодных условий организаторам соревнований пришлось отменить плавательный этап. В итоге атлет преодолел 6,1 км бегом и 20 км на велосипеде.

«Преодоление дистанции было очень нервным, ветреным, холодным и дождливым. Но все получилось!» — рассказали в «Синдроме любви».

На завершение дистанции у Мамадкулова ушел 1 час 35 минут и 13 секунд. В ходе турнира спортсмена сопровождали триатлонисты Антон Лосев и Александр Швецов, а также бегунья Мария Помазуева.

«Это был невероятный опыт. Это было преодоление страха, преодоление самого себя. То, как Умед боролся с боязнью холода и дождя, то, как он собирался перед стартом, не передать словами. Наш финиш был со слезами, но это были слезы гордости и счастья от того, что мы это преодолели вместе», — рассказала Помазуева.

Ранее Умед Мамадкулов уже участвовал в крупных соревнованиях. Он — призер чемпионатов и первенств России по плаванию, а также участник футбольного турнира на Специальной Олимпиаде.

Мамадкулов занимается одновременно сразу несколькими видами спорта: помимо прочего, он является еще и теннисистом. Также он учится в 9 классе коррекционной школы и играет на кларнете.