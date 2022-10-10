Мобилизованным бизнесменам предоставят пять дней отсрочки для передачи дел

Правительство России пообещало предоставлять пятидневную отсрочку от частичной мобилизации гражданам, которые выступают собственниками бизнеса. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план мер, согласно которому призванные предприниматели смогут сохранить свой бизнес. В данный момент военнослужащим запрещено заниматься какой‑либо коммерческой деятельностью.

Теперь бизнесмены смогут передать дела и оформить доверенность на нового руководителя — и уже после этого отправиться на военную службу. Кроме того, предприниматели смогут получить кредитные каникулы и отсрочку по аренде.

Для мобилизованных также продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Они смогут переносить срок предоставления деклараций по налогам и прочих отчетностей.

«Если мобилизованный предприниматель не сможет обеспечить своевременное исполнение контракта на поставку товаров, выполнение работ или услуг, его условия могут быть изменены. К таким представителям бизнеса также не будут применяться штрафные санкции», — добавили в правительстве.

Помимо этого, для призванных бизнесменов скорректируют условия грантовой поддержки. У них появится возможность продления сроков реализации таких проектов, снижения требований к ним и исключения штрафных санкций.