Вышел трейлер сериала «‎Аврора» с Леной Трониной в главной роли

Сюжет рассказывает о девушке Саше, которая в 10 лет прославилась на всю страну главной ролью в блокбастере «Аврора». Теперь, спустя 15 лет, она работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, много пьет и без особого успеха пробует продолжить актерскую карьеру. Придя в себя после затяжного празднования своего 25-го дня рождения, она понимает, что абсолютно не помнит предыдущие четыре недели.

Главную роль в сериале исполнила звезда «Happy End» Лена Тронина. «Мне кажется, этот сериал об одиночестве. Когда человек вдруг просыпается в один день и видит, что люди вокруг него все немного карикатурные. Он пытается определить свое место в том пространстве, которое он себе все это время создавал, но у него не получается, потому что он играл не свои роли», — размышляет о сериале актриса.