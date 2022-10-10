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Вышел трейлер сериала «‎Аврора» с Леной Трониной в главной роли
Дарья Мельникова
Сегодня в 18:12

Онлайн-сервис more.tv опубликовал первый трейлер восьмисерийной черной комедии «‎Аврора». Премьера сериала состоится 26 октября.

Сюжет рассказывает о девушке Саше, которая в 10 лет прославилась на всю страну главной ролью в блокбастере «Аврора». Теперь, спустя 15 лет, она работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, много пьет и без особого успеха пробует продолжить актерскую карьеру. Придя в себя после затяжного празднования своего 25-го дня рождения, она понимает, что абсолютно не помнит предыдущие четыре недели.

Главную роль в сериале исполнила звезда «Happy End» Лена Тронина. «Мне кажется, этот сериал об одиночестве. Когда человек вдруг просыпается в один день и видит, что люди вокруг него все немного карикатурные. Он пытается определить свое место в том пространстве, которое он себе все это время создавал, но у него не получается, потому что он играл не свои роли», — размышляет о сериале актриса.

В проекте также снялись Кузьма Сапрыкин, Манана Тотибадзе, Катя Федина, Алексей Золотовицкий, Дмитрий Ендальцев, Сергей Епишев, Ольга Богомазова, Александр Голубков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Сергей Гилев и другие. В качестве режиссера выступил Роман Волобуев («Последний министр», «Просто представь, что мы знаем»).

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Кузьма СапрыкинАлексей ЗолотовицкийДмитрий ЕндальцевСергей ЕпишевАлександр ГолубковОльга СутуловаАня ЧиповскаяСергей ГилевРоман Волобуев
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