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вчера в 20:26
В «ГЭС-2» прошла серия кинопремьер в рамках проекта «Артхаус: Эпизод 1»
Виктория Шанина
Сегодня в 15:24

В Доме культуры «ГЭС-2» завершились премьерные показы шести фильмов в рамках проекта «Артхаус: Эпизод 1». Об этом «Афише Daily» рассказали представители культурной площадки.

Первый эпизод «Артхауса» посвящен распаду связей между людьми и поиску возможностей для диалога. Показы сопровождались дискуссиями с участием философов, социологов и кинокритиков. Беседы стали самостоятельным визуальным сообщением, которое продолжает тему «Эпизода 1».

За неделю, с 4 по 9 октября, зрители увидели шесть картин, включая «Вихрь» Гаспара Ноэ, «Нитрам» Джастина Курцела, «Под облаками» Жюли Лекустр и Эммануэля Мара, «Дела человеческие» Ивана Атталя и «Кому» Бертрана Бонелло.

Заключительной лентой программы стала драма «Больше чем никогда» Эмили Атеф. Главные герои — Элен и Маттье, которые счастливы вместе уже много лет. Элен узнает о серьезном диагнозе и решает в одиночку уехать в Норвегию в поисках душевного равновесия, что становится непростой проверкой их отношений. Это последняя роль Гаспара Ульеля, погибшего в январе 2022 года в результате несчастного случая.

Гостями сеансов были Ксения Дукалис, Александр Перепелкин, Евгения Милова и Григорий Туманов, Полина Подплетенная, Надежда Стрелец, Сабина Ахмедова, Любовь Толкалина, Светлана Степанковская, Марк Эйдельштейн и другие.

Показы картин «Эпизода 1» продолжают идти уже в открытом формате. Купить на них билеты можно на «Афише».

До конца 2023 года в «ГЭС-2» пройдет еще три эпизода проекта «Артхаус». Каждый из них будет посвящен отдельной теме. После закрытых премьер на московской культурной площадке прокат фильмов выйдет за пределы столицы, в 17 городов России. А в «ГЭС-2» 15 октября стартует серия публичных дискуссий, подготовленная совместно со специалистами различных областей.

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Гаспар НоэДжастин КурцелИван АттальБертран БонеллоЭмили Атеф
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