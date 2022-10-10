Кремль: Путин может обсудить с Эрдоганом переговоры России, США, Франции, Германии и Британии

Владимир Путин вполне может обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативу Турции по переговорам между Россией, США, Францией, Германией и Великобританией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РБК.

Обсуждение может произойти на саммите лидеров СНГ, который состоится в Астане с 12 по 14 октября.

При этом, по словам Пескова, никакой конкретики по предложенным Анкарой переговорам пока нет. Представитель Кремля добавил, что Россия и США не контактировали по этому поводу.

В конце прошлой недели обозреватель турецкой газеты Milliyet Озай Сендир сообщил, что Турция планирует организовать переговоры России и еще четырех западных стран для решения украинского конфликта. По его словам, предложения были переданы официальным лицам в США, которые дали «весьма позитивные» комментарии по инициативе.

После этого глава объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель заявил, что переговоры могут пройти в Стамбуле, если все стороны согласятся.

Накануне Песков говорил, что у Кремля нет информации об инициативе Турции по переговорам и что такие предложения от Анкары пока не поступали.