Издание The Critic раскритиковало фильмы Мартина Скорсезе. За режиссера вступился Гильермо дель Торо

В октябре издание The Critic выпустило статью Шона Игана, в которой тот раскритиковал фильмы Мартина Скорсезе, а его «Славных парней» назвал «случайным шедевром». За режиссера вступился другой режиссер — Гильермо дель Торо.

Что написано в статье:

«Можно простить бестактность „Злых улиц“ (1973) на том основании, что это был первый полноценный полнометражный фильм Скорсезе. Тем не менее, заметно, что фильм, хоть и не в каждой части, но местами достаточно плохо повествует».

«„Таксистом“ Скорсезе сделал себе имя в 1976 году, но картине не хватает импульса или морали. Постановщик решил показать всю жесткую силу фильма только лишь шокирующей девочкой-проституткой в роли Джоди Фостер; ценность ленте также придает Нью-Йорк, движущийся, как казалось тогда, к антиутопии, и который Скорсезе запечатлел по чистой случайности».

«„Нью-Йорк, Нью-Йорк“ (1977) на удивление похож на развлекательную мыльную оперу».

«„Бешеный бык“ — это просто повсеместно плохой фильм, атмосферу в котором сглаживает отсутствие саундтрека, который страдает от нелепо излишних сцен бокса, мучительно повторяющихся диалогов, бесконечной и нудной конфронтации и раздражающе бессмысленных черно-белых кадров».

После «Славных парней», по мнению Игана, Скорсезе «лениво остановился» на фильмах про мафию и провозгласил это своим призванием. Поэтому он критикует и «Казино», и относительно недавнего «Ирландца», в которых «в целом одинаковая обстановка, стандартные сюжеты и уроки морали», а еще одни и те же актеры. «Это похоже на обсессивно-компульсивное расстройство. <…> Скорсезе просто передвигает мебель», — считает автор статьи.

Иган также пишет, что «ни одна студия не осмеливается отказать Скорсезе», хотя, как известно, большую часть своей карьеры режиссер провел в борьбе за финансирование своих проектов.

«Если бы Бог предложил мне сократить свою жизнь, чтобы продлить жизнь Скорсезе, я бы согласился».

Статья наделала шуму в кругах кинематографистов. Одним из тех, кто встал на защиту Скорсезе, стал режиссер «Формы воды» Гильермо дель Торо.

«Такое количество заблуждений, небрежных неточностей и враждебных прилагательных, не подкрепленных реальным обоснованием, оскорбительно, жестоко и злонамеренно. Эта статья создана для привлечения трафика, но какой ценой?» — написал мексиканский постановщик в своем твиттере.

Дель Торо упрекнул Игана в том, что тот просто высказал мнение и пожаловался на работы Скорсезе, а не сделал разбор и уже на этом основании выстроил свою позицию. «Большая часть статьи сродни осуждению Пикассо за „неверную перспективу“ или Гогена за „яркость“», — сравнил режиссер.

«Если бы Бог предложил мне сократить свою жизнь, чтобы продлить жизнь Скорсезе, я бы согласился. Этот человек понимает кино. Защищает кино. Воплощает кино. Он всегда боролся за искусство и был против индустрии. Он никогда никому не подчинялся и прочно вошел в историю», — высказался дель Торо.

«Читая такие статьи, которые бьют по самым мудрым и благотворительным, я чувствую надвигающийся коллапс культуры и задаюсь вопросом: ради чего? И оказываюсь в растерянности», — подытожил режиссер «Аллеи кошмаров».