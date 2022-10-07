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На острове Пасхи произошел пожар. Пострадали местные моаи
Виктория Шанина
Сегодня в 16:38

В результате природного пожара на острове Пасхи пострадали каменные статуи — моаи. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на совет по национальным памятникам Чили, где расположен остров.

Пожар начался 4 октября в зоне вулкана Рано-Рараку в национальном парке «Рапа-Нуи». Однако взять его под контроль удалось только спустя сутки, он успел поразить 60 гектаров, в том числе территорию, где стоят моаи.

В совете сообщили, что камень, из которого высечены статуи, чувствителен к воздействию высоких температур. Сколько именно моаи пострадало от пожара, пока невозможно определить.

«Пока невозможно назвать точное число пострадавших [статуй], поскольку команды специалистов все еще находятся в процессе регистрации и диагностики, чтобы оценить точное количество моаи и других объектов, пострадавших от пожара», — говорится в сообщении совета.

Всего на территории потухшего вулкана находится 386 моаи. Из них 265 — снаружи вулкана и 121 — на внутренних склонах кратера.

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