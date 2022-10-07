Паша Техник впал в кому после вечеринки. В его крови обнаружены седативные вещества

Российский рэпер и продюсер Паша Техник впал в кому после вечеринки. Сперва об этом написал телеграм-канал Shot со ссылкой на жену рэпера Еву Карицкую. Затем в телеграм-канале информацию подтвердил менеджер артиста.

«Доктор сказал, еще чуть-чуть бы и все было бы невозвратимо. Вовремя вызвали скорую помощь», — написал он. «Ну что, господа, которые кормили Пашу дрянью, дабы потусить или трек записать. Рады?» — добавил менеджер, не уточнив, о какой дряни идет речь.

Mash пишет, что, по предварительной информации, у Техника случилась передозировка седативными препаратами, он смешал бутират, кодеин и ксанакс.

Рэпер Matxx, с которым артист вчера записывал трек, сказал, что они ничего не употребляли, баночками с лекарствами просто «флексили по-рэперски». Он утверждает, что Техник заехал ненадолго и был трезвым, а после записи трека быстро уехал дальше. Телеграм-канал предполагает, что на вечеринку.

По данным Mash, исполнителя госпитализировали в судорогах в Боткинскую больницу. Карицкая рассказала, что молодой человек проснулся сегодня от приступа, у него шла пена изо рта. Она подтвердила, что в крови рэпера «… [много] чего намешано», в том числе кодеин. По ее словам, «Паша в тяжелой коме», подробнее о его состоянии будет понятно только завтра.