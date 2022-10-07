Реклама
Новости
Торжественную церемонию кинопремии «Ника» перенесли на 2023-й. Награды вручат за два года сразу
17:28
В Петербурге отменили празднование Нового года, чтобы направить больше денег на фронт
16:49
На острове Пасхи произошел пожар. Пострадали местные моаи
16:38
Люксембургский холдинг GFG продает Lamoda совладельцу «Стокманна»
16:13
Из соцсетей Паши Техника
Паша Техник впал в кому после вечеринки. В его крови обнаружены седативные вещества
16:06
Лукашенко подарил Путину на юбилей трактор
15:53
Måneskin записали новый трек «The Loneliest» и сняли мрачный клип
15:13
В Сербии открыли новый вид насекомого-хищника и назвали его в честь Новака Джоковича
15:07
Электросамокаты и гироскутеры официально стали средствами индивидуальной мобильности
14:51
«САМПОТВ 360»/YouTube
Умерла Тамара Юфа, автор иллюстраций к карело-финскому эпосу «Калевала»
13:39
После спектакля «Собаки» в Москве зрители смогут забрать домой бездомного питомца
13:32
За два года в России стало в полтора раза больше барбершопов
13:15
Feduk выпустил восьмой студийный альбом «В тон улицам». На фитах — OG Buda и 158
12:49
Нобелевскую премию мира получил российский «Мемориал»*
12:09
ФОМ: 70% россиян пребывают в состоянии тревожности
12:06
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
В Республике Алтай по мобилизации не призвали ни одного человека
11:44
Япония ввела санкции против Ростеха, а также семей Мишустина, Матвиенко и Шойгу
11:17
Российские магазины OBI готовятся переименовать. Возможные названия — HOBI и OBBI
10:49
Сборы российских фильмов за рубежом упали на две трети
10:06
Суд отложил заседание по делу Илона Маска, чтобы он успел закрыть сделку по покупке Twitter
10:02
Паша Техник впал в кому после вечеринки. В его крови обнаружены седативные вещества
Семён Гудошников
Сегодня в 16:06

Российский рэпер и продюсер Паша Техник впал в кому после вечеринки. Сперва об этом написал телеграм-канал Shot со ссылкой на жену рэпера Еву Карицкую. Затем в телеграм-канале информацию подтвердил менеджер артиста.

«Доктор сказал, еще чуть-чуть бы и все было бы невозвратимо. Вовремя вызвали скорую помощь», — написал он. «Ну что, господа, которые кормили Пашу дрянью, дабы потусить или трек записать. Рады?» — добавил менеджер, не уточнив, о какой дряни идет речь.

Mash пишет, что, по предварительной информации, у Техника случилась передозировка седативными препаратами, он смешал бутират, кодеин и ксанакс.

Рэпер Matxx, с которым артист вчера записывал трек, сказал, что они ничего не употребляли, баночками с лекарствами просто «флексили по-рэперски». Он утверждает, что Техник заехал ненадолго и был трезвым, а после записи трека быстро уехал дальше. Телеграм-канал предполагает, что на вечеринку.

По данным Mash, исполнителя госпитализировали в судорогах в Боткинскую больницу. Карицкая рассказала, что молодой человек проснулся сегодня от приступа, у него шла пена изо рта. Она подтвердила, что в крови рэпера «… [много] чего намешано», в том числе кодеин. По ее словам, «Паша в тяжелой коме», подробнее о его состоянии будет понятно только завтра.

Подробности по теме
Паша Техник из Kunteynir — о тюрьме, наркотиках, смысле, хип-хопе и молодежи
расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение