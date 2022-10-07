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За два года в России стало в полтора раза больше барбершопов
Семён Гудошников
Сегодня в 13:15

За последние два года число барбершопов в 15 крупнейших городах России выросло на 54% — до 3500. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «2ГИС».

Лидерами по приросту стали Новосибирск (+87%), Уфа (+71%), Ростов-на-Дону (+70%), Петербург (+65%) и Казань (+59%). Отсутствие Москвы в топе объясняется тем, что барбершопы еще раньше успели проникнуть на столичный рынок, а в регионах их экспансия только началась. Во время пандемии рост замедлился: тогда с сентября 2019 года по сентябрь 2020-го точек стало всего на 17% больше.

Эксперты связывают увеличение количества барбершопов с развитием сетевых франшиз. Если вначале предприниматели открывали в основном салоны собственных брендов, то сейчас инвестируют во франшизные точки.

По оценке специалистки Franshiza.ru Анны Рождественской, сейчас около 35% от общего числа точек работает по модели федерального франчайзинга, остальные ведут бизнес без франшизы или являются местными локальными сетями.

Основная аудитория барбершопов — молодые мужчины, поэтому это один из наиболее уязвимых сегментов франчайзинга, отмечает Рождественская. Она прогнозирует, что в скором времени спрос на открытие новых точек упадет до момента стабилизации геополитической ситуации.

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Анна Рождественская
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