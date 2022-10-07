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Шейлин Вудли снимется в фильме Крейга Гиллеспи «Тупые деньги»
Юлия Онодэра
Сегодня в 03:03

Американская актриса Шейлин Вудли, известная по сериалу «Большая маленькая ложь» и фильму «Дивергент», снимется в фильме «Тупые деньги». Его поставит Крейг Гиллеспи («Круэлла», «Тоня против всех»), сообщил Deadline.

Вудли сыграет вместе с Полом Дано, Сетом Рогеном, Себастьяном Стэном и Питом Дэвидсоном. Съемки картины уже начались. Ребекка Анджело и Лорен Шукер Блюм написали сценарий ленты на основе книги Бена Мезрича «Антисоциальная сеть».

Фильм расскажет о событиях, произошедших на Уолл-стрит. Он покажет, как группа частных инвесторов и интернет-троллей под названием WallStreetBets уничтожила один из крупнейших хедж-фондов.

Продюсерами проекта выступили Аарон Райдер, Тедди Шварцман и Гиллеспи. Помимо них, над «Тупыми деньгами» работают Майкл Хаймлер, Джон Фридберг, Эндрю Светт, Шукер Блюм, Джонни Холланд, Кевин Ульрих, Тайлер и Кэмерон Кинклвоссы.

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