Вигго Мортенсен срежиссирует фильм «The Dead Don’t Hurt»

Датский актер Вигго Мортенсен, известный по трилогии «Властелин колец» и фильму «Зеленая книга», срежиссирует романтический вестерн «The Dead Don’t Hurt» («Мертвые не ранят»). Об этом сообщил Deadline.

Мортенсен сыграет в картине одну из главных ролей. Его партнершей по фильму выступит люксембургская актриса Вики Крипс («Призрачная нить», «Больше, чем когда‑либо»).

Крипс исполнит роль «отчаянно независимой» фракоязычной канадки Вивьен ле Куди, которая в 1860хх годах вступает в отношения с датским иммигрантом Хольгером Олсеном. В образе последнего предстанет Мортенсен.

По сюжету Вивьен и Хольгер встретятся в Сан-Франциско, после чего договорятся поехать вместе с дом мужчины неподалеку от тихого городка Элк-Флэтс. Вскоре начнется Гражданская война, которая разделит возлюбленных.

В результате этого Вивьен окажется на территории, находящейся под контролем могущественного владельца ранчо Альфреда Джеффриса и его жестокого, своенравного сына Уэстона, а также коррумпированного мэра Рудольфа Шиллера.

Однажды Олсен вернется к любимой, но воссоединение не окажется легким для пары. Ведь им обоим придется научиться жить с тем, в кого они превратились в разлуке.

«Моя цель — отдать должное истории уникально стойкой женщины, жившей в изолированной и не имевшей законов части юго-запада США в 1860-х годах», — заявил Мортенсен, который выступил, помимо прочего, сценаристом проекта.

Съемки ленты начнутся 12 октября в Канаде. Разработкой проекта займутся Talipot Studio, Recorded Picture и Perceval Pictures. Продюсерами выступят Реджина Солорзано, Джереми Томас и Мортенсен.

В актерский состав войдут Солли МакЛеон, Дэнни Хьюстон, Гаррет Диллахант, Том Бейтман, Лэнс Хенриксен и В. Эрл Браун. Оператором фильма станет Марсель Зискинд, художником-постановщиком — Кэрол Спайер, арт-директором — Джейсон Кларк, художником по костюмам — Энн Диксон.

«„Мертвые не ранят“ революционен для традиций жанра вестерна, он оставляет концепцию войны мужчин, чтобы запечатлеть историю любви, свободной от архетипов, а также борьбу и решимость женщины победить в самой эпической битве — пережить абьюз и экстремальное насилие, никогда не предавая себя» Реджина Солорзано Продюсер фильма