Вышел трейлер вестерна «Последняя охота». В нем снялся Джейсон Момоа

Кинокомпания Saban Films опубликовала на своем ютьюб-канале трейлер вестерна «Последняя охота» («The Last Manhunt»), одним из авторов которого выступил актер Джейсон Момоа («Игра престолов», «Аквамен»).

Момоа написал вместе с Томасом Па Сибботом историю, которая легла в основу картины. Она была вдохновлена реальными событиями, произошедшими на Диком Западе в начале XX века.

События фильма размернутся вокруг молодой пары — девушки Карлоты и парня Уилли. Отец Карлоты запрещает дочери быть с возлюбленным. Уилли пытается переубедить мужчину, ссорится с ним и случайно убивает в ходе конфликта.

После этого молодому человеку приходится бежать через пустыни вместе с Карлотой, спасаясь от правосудия. Однако опасность для Уилли будет представлять не только местный шериф, но и бандиты, желающие получить награду за голову Уилли.

Одним из таких бандитов окажется герой Момоа. Актер исполнил одну из центральных ролей в фильме. Помимо него, в вестерне снялись Мартин Сенсмайер, Маиней Кинимака, Зак МакКларнон, Лили Глэдстоун, Роуль Трухийо, Брэндон Оакс и Танту Кардинал.

Режиссером ленты выступил Кристиан Камарго — его также можно будет увидеть на экране в роле шерифа. Камарго решил снять фильм в ретро-формате 3:4, который в современном кинематографе заменили более привычные широкоэкранные варианты.

«Последняя охота» выйдет на экраны в ноябре. Точная дата пока неизвестна.