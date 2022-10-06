Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России. В нем 30 юридических и 7 физических лиц

Евросоюз ввел новый, восьмой пакет санкций против России. В нем 30 юридических и 7 физических лиц, передает ТАСС.
Средиюридических лиц — «Гознак», ОАО «Завод имени Дегтярева», МКБ «Факел» имени академика Грушина, корпорация «Иркут», АО «ММЗ» Авангард», АО «Научно-производственное объединение «Сплав» имени Ганичева», Центральная избирательная комиссия и другие.
Под санкции подпали следующие физические лица: Юлия Чичерина, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Элла Памфилова, Александр Дугин, первый замминистра обороны Руслан Цаликов, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.
Полный список можно увидеть здесь.
Также ЕС ввел потолок цен на российскую нефть с февраля 2023 года; расширил запрет на поставки стальной продукции, техники, химикатов, пластика и сигарет; запретил продажу в Россию гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования, запретил российским ИТ-компаниям предоставлять инжиниринговые и юридические услуги; запретил своим гражданам занимать руководящие должности в некоторых российских госкомпаниях и запретил обслуживание всех криптокошельков граждан и резидентов России.
Новый пакет санкций вступает в силу 7 октября.