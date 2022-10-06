Реклама
Новости
Garage Dayz и симфонический оркестр сыграют хиты легендарной Metallica в Петербурге
19:17
Rotten Tomatoes Trailers/YouTube
Дженнифер Лоуренс в роли ветерана Афганистана в трейлере «Causeway»
19:05
На Аляске стартовал ежегодный конкурс на самого упитанного медведя
18:06
Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России. В нем 30 юридических и 7 физических лиц
17:58
Сайт «Эха» — нового проекта «Эха Москвы» — начали блокировать в России
17:48
Джейсон Момоа готов отправить зрителей в Страну снов в трейлере «Сламберленда»
17:02
Из соцсетей Владимира Кара-Мурзы
На оппозиционера Кара-Мурзу* завели новое уголовное дело (третье) — о госизмене
Обновлено в 17:01
Татьяну Тарасову увезли в больницу из‑за ухудшения здоровья
16:47
Вышел трейлер роуд-муви «Лавстори». В главных ролях — Александр Петров и Вильма Кутавичюте
16:40
VPost: Минпромторг попросил губернаторов поддержать торговые центры
16:18
Rindoff/Dufour/Getty Images
Джаред Лето исполнит главную роль в байопике о Карле Лагерфельде
15:57
ФТС сообщила об отмене таможенного контроля на границе с ЛДНР, Херсонской и Запорожской областями
15:52
«За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня»: Лукашенко запретил поднимать цены в Беларуси
14:52
В Госдуме предложили создать регистр лиц, проходивших психиатрическое лечение
14:08
Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно
14:07
Триумфатором BET Hip Hop Awards стал Кендрик Ламар, победивший в шести номинациях
12:48
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России
12:13
В Таиланде бывший полицейский расстрелял 22 детей и 12 взрослых в детском саду
12:05
В России почти на 13% выросло производство алкоголя
12:00
antoineboissonot/Unsplash
Организаторы концертов столкнулись с нехваткой технических специалистов и оборудования
11:15
Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России. В нем 30 юридических и 7 физических лиц
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:58

Евросоюз ввел новый, восьмой пакет санкций против России. В нем 30 юридических и 7 физических лиц, передает ТАСС.

Средиюридических лиц — «Гознак», ОАО «Завод имени Дегтярева», МКБ «Факел» имени академика Грушина, корпорация «Иркут», АО «ММЗ» Авангард», АО «Научно-производственное объединение «Сплав» имени Ганичева», Центральная избирательная комиссия и другие.

Под санкции подпали следующие физические лица: Юлия Чичерина, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Элла Памфилова, Александр Дугин, первый замминистра обороны Руслан Цаликов, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Полный список можно увидеть здесь.

Также ЕС ввел потолок цен на российскую нефть с февраля 2023 года; расширил запрет на поставки стальной продукции, техники, химикатов, пластика и сигарет; запретил продажу в Россию гражданского огнестрельного оружия, военных транспортных средств и оборудования, запретил российским ИТ-компаниям предоставлять инжиниринговые и юридические услуги; запретил своим гражданам занимать руководящие должности в некоторых российских госкомпаниях и запретил обслуживание всех криптокошельков граждан и резидентов России.

Новый пакет санкций вступает в силу 7 октября.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
ЕСГознакЗиДИркутММЗ АвангардЦИК России
люди
Элла ПамфиловаАлександр ДугинРуслан ЦаликовЮнусбек ЕвкуровЮлия ЧичеринаНиколай РасторгуевОлег Газманов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение