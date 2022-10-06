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Вышел трейлер роуд-муви «Лавстори». В главных ролях — Александр Петров и Вильма Кутавичюте
Виктория Шанина
Сегодня в 16:40

В сети появился финальный трейлер романтического роуд-муви Петра Тодоровского «Лавстори». Посмотреть его можно тут.

По сюжету водитель люксового такси мечтает стать актером, но пока у него плохо это получается. Однажды его пассажиркой становится взбалмошная и заносчивая девушка, которая решает доехать из Москвы в Сочи на лимузине, — героев ждет очень нестандартное путешествие, в котором они проверят, можно ли снова пережить первую любовь.

Главные роли исполнили Александр Петров и Вильма Кутавичюте. Премьера в кинотеатрах — 13 октября.

«Казалось бы, фильмов о любви много, что еще можно сказать? Можно, ведь любовь — понятие настолько многогранное, что каждый видит свое и чувствует свое, нечто уникальное, а значит, в нем и отзывается что‑то свое. И все-таки есть что‑то общее — первая любовь. Чаще всего трагическая, ведь мы испытываем ее в подростковом возрасте, когда себя-то еще не понимаем. Иногда нам суждено встретиться с первой любовью еще раз, и это бывает колоссальное разочарование. Вот в этом фильме комически-романтическое рассуждение на эту тему», — рассказывает Кутавичюте.

Режиссером выступил Петр Тодоровский, он же написал сценарий. Также в ролях Михаил Тройник, Андрей Смирнов, Максим Стоянов.

«Это фильм о людях, которые много лет бегают друг от друга, потому что врут сами себе, и все это в жанре романтического комедийного роуд-муви. Двое в машине на протяжении 1600 километров и четырех дней пути — достаточно этого, чтобы изменить жизнь? Кто знает, но достаточно, чтобы мы как следует посмеялись», — заявил Тодоровский.

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ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧВильма КутавичютеПетр ТодоровскийМихаил ТройникАндрей СмирновМаксим Стоянов
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