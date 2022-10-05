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Ряд артистов Большого театра отстранили от выступлений. Возможно, из‑за несогласованных гастролей
Юлия Онодэра
Сегодня в 23:10

Нескольких ведущих артистов Большого театра отстранили от участия в спектаклях. Об этом сообщили телеграм-каналы «Пивоваров (Редакция)» и Mash, а также блогер Наталия Безерова.

По информации источников, у десяти танцовщиков возник конфликт с художественным руководителем балетной труппы Махаром Вазиевым. Он возмутился, что артисты отправились на выступление в Ташкенте без его ведома.

Владислава Лантратова, Вячеслава Лопатина, Анастасию Сташкевич, Екатерину Крысанову, Михаила Лобухина, Евгения Образцова, Марию Александрову, Екатерину Шипулину, Руслана Скворцова и Александра Волчкова грозят уволить за проступок.

В официальном телеграм-канале Большого театра опубликовали сообщение, что администрация «в виде исключения в индивидуальном порядке» рассмотрит заявления зрителей о возврате стоимости билетов на постановки «Драгоценности» 5 и 6 октября, «Легенда о любви» 9 октября, «Сделано в Большом», «Времена года» и «Танцемания» 12 октября.

«Теперь в главном театре страны в срочном порядке готовятся вводы, и некоторые представители труппы будут учить ведущие партии за четырехдневный срок», — прокомментировала ситуацию Безерова.

Блогер усомнилась в том, «насколько безопасной для артистов будет работа, приготовленная за такой промежуток времени». Также у поклонницы балета возник вопрос, «насколько качественный продукт получит зритель».

По словам Безеровой, отстранен от выступлений оказался еще один артист Большого — Семен Чудин. Он также участвовал в представлении в Ташкенте по приглашению Фонда развития культуры и искусства Узбекистана. Шоу состоялось в тот день, когда у всех упомянутых танцовщиков был выходной.

В Большом театре отказались прокомментировать конфликт с артистами. Гендиректор ГАБТ Владимир Урин заявил, что театр «не дает комментариев о внутренней жизни театра».

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