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Умер последний в России носитель алеутского языка
Виктория Шанина
Сегодня в 20:58

На Камчатке умер последний в России носитель алеутского язык Геннадий Яковлев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

«Большая потеря для родных и близких, всех тех, кто знал его лично. Огромная потеря для нашей страны, которая еще раз подчеркивает значимость усилий по сохранению языков коренных народов Камчатки и нематериального наследия», — пишет Солодов.

На алеутском языке разговаривали жители полуострова Аляска, Алеутских и Командорских островов. В 2010 году в России насчитывалось 45 носителей языка, еще около 150 — в штате Аляска в США.

Сейчас алеутскому языку учат в школе села Никольское, которое расположено на острове Беринга. Местные жители используют в речи некоторые слова из алеутского.

Весной 2021 года дети американских и русских алеутов впервые пообщались по видеосвязи, чтобы попытаться сохранить язык. Они не используют алеутский в обычной жизни, лишь некоторые слова и фразы. Геннадий Яковлев участвовал в этой видеоконференции и помогал с переводом.

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Владимир СолодовГеннадий Яковлев
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