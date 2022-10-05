В фуд-корте «Брикет Маркет» пройдет второй маркет локальных брендов «На полке»

8 и 9 октября в пространстве фуд-корта «Брикет Маркет» пройдет большой маркет с товарами для дома от локальных дизайнеров и брендов «На полке». Там можно будет приобрести самые разные предметы интерьера, посуду, авторскую керамику, товары для животных и растений, детские игрушки, украшения и многое другое.
В программе — множество активностей для посетителей. Например, Fitmost организует бесплатные занятия по йоге и медитации совместно с партнером сервиса Yoga Space, а также сеансы массажа лица и головы от студии Cedra. Зарегистрироваться на них можно в приложении Fitmost.
Гости смогут принять участие в серии мастер-классов от резидентов «Брикета» и проектов, которые будут представлены на маркете. В их числе создание осеннего букета из сухоцветов и сезонных цветов от лавки «Бизу», плетение авосек для винных бутылок, изготовление аромасвечей от бренда Svicka и мастер-классы для детей от Reggiostudio. Все мероприятия бесплатные, надо только зарегистрироваться по ссылке.
Маркет «На полке» пройдет 8 и 9 октября с 10.00 до 22.00 по адресу:
Цветной б-р, 15, стр. 1. Вход свободный.