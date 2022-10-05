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В «ГЭС-2» покажут последний фильм Гаспара Ульеля в рамках проекта «Артхаус: Эпизод 1»
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:13

В Доме культуры «ГЭС-2» с 4 по 22 октября покажут хиты текущего фестивального киносезона в рамках программы «Артхаус: Эпизод 1». Ее проведут в партнерстве с творческим объединением Arthouse, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе «ГЭС-2».

Гости площадки смогут посмотреть шесть фильмов, в том числе последнюю картину с участием трагически погибшего актера Гаспара Ульеля. Ей стала драма «Больше чем никогда» Эмили Атеф — в ней Ульель сыграл мужчину, чьей любимой женщине диагностируют неизлечимое заболевание.

Также в «ГЭС-2» продемонстрируют недавнюю работу режиссера Гаспара Ноэ, автора культовых лент «Необратимость» и «Вход в пустоту». Фильм «Вихрь», как отмечают организаторы «Артхауса», совсем не похож на предыдущие картины Ноэ. Он стал исследованием темы утраты и деликатным наблюдением кинематографиста за пожилой парой, столкнувшейся с деменцией.

Кроме того, в программе — «Нитрам» Джастина Курзеля о серийном убийце с острова Тасмания, «Дела человеческие» Ивана Атталя о суде над предполагаемым насильником, «Кома» Бертрана Бонелло о поколении Z в эпоху локдауна и «Под облаками» Жюли Лекустр и Эммануэля Марре о стюардессе лоукостера.

Дополнят кинопоказы публичные дискуссии, в которых фильмы станут не столько предметом обсуждения, сколько отправной точкой для рефлексии на важные для современного общества темы. В них обсудят, в частности, культуру отмены, феномен социопатии и новые типы коммуникации в постковидную эпоху.

С 14 по 23 октября кинопоказы пройдут также в других 16 городах России: Ярославле, Томске, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Великом Новгороде, Ростове-на-Дону, Петропавловске-Камчатском, Омске, Саратове, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке, Челябинске, Перми, Петербурге и Екатеринбурге.

В Екатеринбурге, помимо указанных картин, можно будет увидеть еще одну французскую комедию — «Невероятно, но факт» Квентина Дюпье. Она расскажет об Алане и Мари — супружеской паре, переезжающей в дом мечты, в подвале которого находится нечто, что может круто изменить жизнь героев.

Почитать подробнее о фильмах программы «Артхаус: Эпизод 1» и приобрести билеты на мероприятия можно на «Афише».

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