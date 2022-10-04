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Флоренс Пью встречает девочку, отказывающуюся от еды месяцами, в трейлере «Чуда»
Юлия Онодэра
Сегодня в 22:31

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Чудо» («The Wonder») на своем ютьюб-канале. Картина появится на платформе 16 ноября.

Лента расскажет историю английской медсестры, которая отправляется в 1862 году в маленькую ирландскую деревушку, чтобы осмотреть девочку по имени Анна О’Доннелл. 11-летняя пациентка отказывается от еды уже четыре месяца, но чудесным образом остается живой и здоровой.

Пока медсестра пытается найти причину удивительного состояния Анны, девочка становится местной достопримечательностью. К ней начинают приезжать туристы и паломники, верящие в то, что Анна — чудо божье.

Главные роли в фильме исполнили Флоренс Пью и Кила Лорд Кэссиди. Также в «Чуде» снялись Нив Алгар, Киран Хайндс, Том Берк, Тоби Джонс, Элейн Кэссиди и другие артисты. Режиссером картины выступил Себастьян Лелио («Глория Белл», «Неповиновение»).

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Netflix
люди
Нив АлгарТом БеркТоби ДжонсСебастьян Лелио
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