Россия и Индия могут заключить соглашение о взаимном показе фильмов

Россия и Индия могут заключить соглашение о взаимном показе своих фильмов в кинотеатрах стран. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Индийского совета по культурным связям Виная Сахасрабуддхе.

По его словам, правительства стран могут договориться о демонстрации фильмов следующим образом: в России будут зарезервированы 50 кинотеатров, в которых в течение недели будут показываться только фильмы индийского производства.

Индийская сторона в свою очередь сделает то же самое. «Это все возможно. Если это произойдет, индийцы будут смотреть российское кино, а россияне смогут наслаждаться красочными индийскими [фильмами]», — заявил Сахасрабуддхе.

Он добавил, что индийские фильмы должны будут показываться с русскими субтитрами, а российские — с субтитрами на хинди. Взаимный показ фильмов, по мнению Сахасрабуддхе, поможет в развитии киноиндустрий стран.

«Мы также должны работать над развитием технологий. В Пуне есть Институт кино и телевидения Индии. Есть так много передовых технологий, я уверен, они используются в российском кино. Возможен обмен технологиями в этой области», — сказал Сахасрабуддхе.