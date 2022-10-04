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В России разработают новые стандарты качества в сфере общепита
Виктория Шанина
Сегодня в 14:52

В России разработают новые правила и стандарты качества общественного питания. Об этом «Известиям» рассказали в Роскачестве.

С 2023 по 2026 год ведомство планирует создать или пересмотреть 12 ГОСТов. Основная цель — актуализировать и сформировать новые правила работы в заведениях, доставки блюд, хранения продуктов.

В Роскачестве предполагают, что такое регулирование позволит в итоге повысить качество услуг в сфере ресторанного бизнеса, доставки продуктов питания и кейтеринга.

Сейчас отрасль не подпадает под техническое регулирование, есть только минимальные требования безопасности, санитарные нормы и правила. Однако отсутствуют такие критерии, как требования к меню, классификация предприятий питания и другие, добавили в ведомстве.

На базе Роскачества уже создан технический комитет, который разработает необходимые стандарты, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Заявки на участие в нем подали порядка 20 компаний. Сам Бухаров назначен председателем комитета.

Эксперты, опрошенные «Известиями», пока относятся к инициативе скептически. Участники рынка опасаются, что новые стандарты негативно повлияют на бизнес, так как могут лишить заведения уникальности и создать дополнительные проблемы в виде штрафов за их несоблюдение.

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