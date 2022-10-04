На банкноте в 500 рублей появится достопримечательность Пятигорска

На новой банкноте номиналом в 500 рублей вместо Архангельска появится Пятигорск. Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка.
На лицевой стороне купюры будет изображена одна из достопримечательностей города. В числе лидеров: скульптура орла, памятник Лермонтову и беседка «Эолова арфа».
На оборотной стороне чаще всего просили поместить памятники и известные места северокавказских республик. Наибольшее количество голосов получили Эльбрус, Дербентская крепость в Дагестане, башенный комплекс Вовнушки и Таргим в Ингушетии.
Кроме того, эксперты считают, что банкноту в 500 рублей могут украсить Триумфальная арка в Ставрополе, Грозный-Сити, Национальная библиотека Чеченской Республики, Чиркейская ГЭС, крупнейший в Евразии азимутальный телескоп в Архызе, Рокский тоннель между Северной и Южной Осетией, памятник «Семь журавлей» недалеко от Владикавказа, Мемориал памяти и славы в Назрани и другие знаковые места России.
«Все символы, которые заслужили внимание экспертной группы, значимы, узнаваемы и с графической точки зрения подходят для изображения на банкноте. Они будут рассмотрены при разработке дизайна. Нам важно наиболее полно отразить различные стороны жизни Северного Кавказа, его историю и современные достижения», — заявил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
Он добавил, что эскизы подготовят художники Банка России и «Гознака». Окончательное решение примет совет директоров Центробанка.