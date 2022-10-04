На банкноте в 500 рублей появится достопримечательность Пятигорска

На новой банкноте номиналом в 500 рублей вместо Архангельска появится Пятигорск. Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка.

На лицевой стороне купюры будет изображена одна из достопримечательностей города. В числе лидеров: скульптура орла, памятник Лермонтову и беседка «Эолова арфа».

На оборотной стороне чаще всего просили поместить памятники и известные места северокавказских республик. Наибольшее количество голосов получили Эльбрус, Дербентская крепость в Дагестане, башенный комплекс Вовнушки и Таргим в Ингушетии.

Кроме того, эксперты считают, что банкноту в 500 рублей могут украсить Триумфальная арка в Ставрополе, Грозный-Сити, Национальная библиотека Чеченской Республики, Чиркейская ГЭС, крупнейший в Евразии азимутальный телескоп в Архызе, Рокский тоннель между Северной и Южной Осетией, памятник «Семь журавлей» недалеко от Владикавказа, Мемориал памяти и славы в Назрани и другие знаковые места России.