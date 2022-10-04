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Трамп подал иск против CNN за клевету. Он хочет отсудить 475 млн долларов
Виктория Шанина
Сегодня в 08:39

Экс-президент США Дональды Трамп направил иск в суд против телеканала CNN с требованием компенсировать ему 475 млн долларов. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, Трамп подготовил 29-страничный иск. В документе политик заявляет, что CNN ведет целую «кампанию клеветы» против него. Он убежден, что телеканал пытается ослабить его позиции на политическом поприще.

Дональд Трамп утверждает, что CNN критиковала его деятельность уже давно, но в последние месяцы нападки телеканала усилились из‑за опасений, что он может баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году.

«В рамках своей спланированной акции по наклону политического баланса влево CNN попыталась запятнать истца серией все более скандальных, ложных и клеветнических ярлыков, таких как „расист“, „русский лакей“, „повстанец“ и в конце концов „Гитлер“», — говорится в иске.

В документе перечислены несколько случаев, когда CNN якобы сравнивал Трампа с Гитлером. В том числе, упомянут спецрепортаж за январь 2022 года, который включал кадры немецкого диктатора.

После разбирательства с CNN Дональд Трамп намерен подать еще несколько исков против других медиакомпаний. Это может произойти в «ближайшие недели или месяцы».

Телеканал CNN в ходе предвыборных кампаний прошлых лет открыто поддерживал кандидатов от Демократической партии Хиллари Клинтон (2016 год) и Джо Байдена (2020 год). Трамп был представителем Республиканской партии.

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