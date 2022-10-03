Реклама
Новости
Марину Овсянникову объявили в розыск
17:02
Правительство: большую часть российского бизнеса в 2023 году освободят от плановых проверок
16:52
Marvel Entertainment/YouTube
Вышел трейлер «Черная пантера: Ваканда навсегда». Релиз состоится уже в ноябре
16:48
Литва высылает временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя
16:07
Роскомнадзор проверит утечку 16,5 млн записей из базы онлайн-магазина DNS
15:55
В Свердловской области умерли трое мобилизованных. Один из них покончил с собой
15:49
Организаторы премии кинокритиков «Белый слон» отказались от церемонии награждения
15:22
Магазин в Москве продавал пакеты-повестки. Покупателям показалось это несмешным
14:51
«Билайн» в Казахстане не станет отключать «Россию 24» и другие российские телеканалы
14:30
Сергей Киселев/Агентство «Москва»
ЦБ обязал банки идентифицировать устройства, с которых россияне проводят онлайн-операции
14:10
Хоккеисту Владиславу Лукину выписали штраф в 2,2 млн рублей из‑за взятки за уклонение от армии
14:02
Военкома Хабаровского края отстранили от должности. В регионе вернули домой около 50% мобилизованных
13:11
Нобелевку в области физиологии и медицины вручили за изучение генетических основ эволюции человека
13:05
Минфин: в бюджете РФ на три года предусмотрены средства на восстановление экономики новых субъектов
11:56
Россияне Капризов, Кучеров и Шестеркин вошли в топ-20 игроков НХЛ
11:09
shaffuscanvas/Unsplash
Россия вновь стала первой по числу туристов в Анталье
10:10
Около 300 мобилизованных жителей Якутии вернулись домой: их призвали по ошибке
09:09
Полиция попросила СК возбудить уголовное дело против Собчак из‑за фейков
08:36
Дмитрий Озерков покинул пост заведующего отделом современного искусства Эрмитажа
вчера в 20:59
Умер ученый Валерий Митько, обвиняемый в госизмене
вчера в 20:10
Правительство: большую часть российского бизнеса в 2023 году освободят от плановых проверок
Денис Ламехов
Сегодня в 13:52

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому организации, объекты которых отнесены к категориям умеренного, среднего и значительного риска, освобождены от плановых проверок в 2023 году.

По оценке «Коммерсанта», изменения затронут большую часть российского бизнеса. Проверять будут только компании, деятельность которых отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, заявили в кабмине.

Подписанное Мишустиным постановление также позволяет представителям компаний, ожидающим проверку, обратиться в контрольный орган для проведения профилактического визита. По его результатам, в отличие от плановых проверок, не предусмотрены штрафы и наказания, сообщается на сайте правительства.

Информацию о работодателях, деятельность которых отнесена к категориям умеренного, среднего, значительного и высокого риска, можно найти на сайте Роструда.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
КоммерсантРоструд
люди
Михаил Мишустин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение