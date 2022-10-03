Правительство: большую часть российского бизнеса в 2023 году освободят от плановых проверок

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому организации, объекты которых отнесены к категориям умеренного, среднего и значительного риска, освобождены от плановых проверок в 2023 году.

По оценке «Коммерсанта», изменения затронут большую часть российского бизнеса. Проверять будут только компании, деятельность которых отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, заявили в кабмине.

Подписанное Мишустиным постановление также позволяет представителям компаний, ожидающим проверку, обратиться в контрольный орган для проведения профилактического визита. По его результатам, в отличие от плановых проверок, не предусмотрены штрафы и наказания, сообщается на сайте правительства.

Информацию о работодателях, деятельность которых отнесена к категориям умеренного, среднего, значительного и высокого риска, можно найти на сайте Роструда.