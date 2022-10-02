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вчера в 20:28
Умер ученый Валерий Митько, обвиняемый в госизмене
Виктория Шанина
Сегодня в 17:10

Петербургский ученый Валерий Митько, который проходил обвиняемым по делу о госизмене, скончался на 82-м году жизни. Об этом в своем телеграм-канале сообщает правозащитный проект «Первый отдел», адвокаты которого представляли интересы Митько.

«Сегодня в возрасте 81 года скончался наш подзащитный Валерий Митько — президент Арктической академии наук, один из ведущих в стране специалистов по гидроакустике, полярник и патриот, мечтавший, чтобы Россия царила в Арктике», — пишет «Первый отдел».

Валерию Митько было предъявлено обвинение по статье 275 УК и грозило до 20 лет колонии. Ему вменяется передача материалов с гостайной спецслужбам Китая во время поездки в страну. С февраля 2020 года он находился под домашним арестом.

«Несмотря ни на что, Валерий Брониславович прекрасно держался, много шутил, был намерен бороться до конца. Но стресс от несправедливых обвинений и условий содержания стал брать верх», — говорится в сообщении правозащитников.

Отмечается, что в последнее время Митько все чаще вызывали скорую и отправляли в больницу. После последней госпитализации несколько дней назад он вернулся домой на носилках, пишет «Первый отдел». Он не мог «ни ходить, ни сидеть, ни тем более ухаживать за супругой — лежачей больной».

Валерий Митько родился в 1941 году в Чернигове, окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова и Военно-морскую академию. Ученый имеет докторскую степень в области технических наук.

Митько служил на Тихоокеанском флоте в должностях начальника радиотехнической службы — командира боевой части связи надводного корабля и атомной подводной лодки. Также был членом-корреспондентом Санкт-Петербургской инженерной академии, академиком РАЕН, председателем секции гидроакустики Восточно-Европейской ассоциации акустиков и членом других объединений.

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