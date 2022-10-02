Реклама
Новости
В России отменили десятки концертов и фестивалей после начала частичной мобилизации
10:52
Роскомнадзор заблокировал SoundCloud
08:53
«Утечки информации»: в сеть слили часть базы с данными клиентов DNS
вчера в 20:58
Правительство России закрыло въезд для грузоперевозчиков из «недружественных стран»
вчера в 20:28
Россиянок не будут мобилизовывать, на Украине отменили осенний призыв и другие новости дня
вчера в 20:00
Дайджест
18 человек получили ранения из‑за взрыва на научном эксперименте в Испании
вчера в 19:40
Variety: сиквел «Аватара» может заработать в прокате 649 млн долларов
вчера в 18:29
Universal снимет новую часть франшизы «Американский пирог»
вчера в 17:04
Посмотрите трейлер документалки «Звук 007» с комментариями Ханса Циммера и Билли Айлиш
вчера в 16:58
Илон Маск презентовал человекоподобного робота
вчера в 16:15
Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»
В Новосибирской области запретили продажу алкоголя возле военкоматов на время мобилизации
вчера в 15:59
Женщин не будут призывать при частичной мобилизации
вчера в 15:12
Sony получила права на экранизацию «Тарзана» Эдгара Райса Берроуза
вчера в 15:08
Зоозащитники попросили Стивена Спилберга вырезать сцену с обезьянкой из «Фабельманов»
вчера в 15:08
THR: ни один из «отмененных» голливудских актеров не вернулся на тот же уровень спустя пять лет
вчера в 14:23
JamesGunn/Twitter
Джеймс Ганн и актриса Дженнифер Холланд поженились
вчера в 14:22
Disney+ опубликовал тизер мини-сериала Такаси Миикэ «Связь»
вчера в 12:58
Зеленский отменил осенний призыв и демобилизацию срочников
вчера в 12:18
В Думу внесли законопроект об отсрочке для многодетных отцов
вчера в 12:03
В Белгородской области выявили 160 ошибочно мобилизованных. 145 из них уже вернули домой
вчера в 10:30
Роскомнадзор заблокировал SoundCloud
Рустам Абдуллин
Сегодня в 05:53

Накануне в России заблокировали музыкальный стриминговый сервис SoundCloud по требованию Генпрокуратуры от 22 сентября. Об этом говорится на сайте Роскомнадзора.

В перечень сайтов, к которым ограничили доступ, SoundCloud вошел на основании статьи 15.3, по которой сервисы обвиняются в призывах к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности или распространении недостоверной информации.

«Медиазона»* отметила, что на SoundCloud публиковались подкасты. Например, ранее Генпрокуратуры просила удалить одно из ее аудиошоу, а также подкасты Русской службы Би-би-си, «Холода», Doxa и других изданий.

SoundCloud недоступен у всех ведущих российских провайдеров.

* «Медиазона» признана Минюстом России иностранным агентом.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
РоскомнадзорМинюст России
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение