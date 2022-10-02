Роскомнадзор заблокировал SoundCloud

Накануне в России заблокировали музыкальный стриминговый сервис SoundCloud по требованию Генпрокуратуры от 22 сентября. Об этом говорится на сайте Роскомнадзора.

В перечень сайтов, к которым ограничили доступ, SoundCloud вошел на основании статьи 15.3, по которой сервисы обвиняются в призывах к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности или распространении недостоверной информации.

«Медиазона»* отметила, что на SoundCloud публиковались подкасты. Например, ранее Генпрокуратуры просила удалить одно из ее аудиошоу, а также подкасты Русской службы Би-би-си, «Холода», Doxa и других изданий.

SoundCloud недоступен у всех ведущих российских провайдеров.

* «Медиазона» признана Минюстом России иностранным агентом.