Роскомнадзор заблокировал SoundCloud

Накануне в России заблокировали музыкальный стриминговый сервис SoundCloud по требованию Генпрокуратуры от 22 сентября. Об этом говорится на сайте Роскомнадзора.
В перечень сайтов, к которым ограничили доступ, SoundCloud вошел на основании статьи 15.3, по которой сервисы обвиняются в призывах к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности или распространении недостоверной информации.
«Медиазона»* отметила, что на SoundCloud публиковались подкасты. Например, ранее Генпрокуратуры просила удалить одно из ее аудиошоу, а также подкасты Русской службы Би-би-си, «Холода», Doxa и других изданий.
SoundCloud недоступен у всех ведущих российских провайдеров.
* «Медиазона» признана Минюстом России иностранным агентом.
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