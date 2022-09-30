Диана Крюгер сыграет Марлен Дитрих в сериале Фатиха Акина

Германо-американская актриса Диана Крюгер, известная по фильмам «Троя» и «Бесславные ублюдки», сыграет легендарную актрису Марлен Дитрих в сериале «Марлен». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Проект снимет турецкий режиссер Фатих Акин, работавший ранее над картинами «Головой о стену» и «Душевная кухня». Он поставит байопик о Дитрих из пяти частей на основе книги дочери актрисы Марии Ривы «Моя мать Марлен».

Созданием шоу займутся Bombero International и UFA Fiction. Акин сам выступит сценаристом сериала. Он уже назвал проект «величайшим вызовом» в своей карьере. Крюгер станет одним из продюсеров наряду с Нико Хоффманном, Себастьяном Вернингером, Нурханом Секерси-Порстом, Скоттом Левенсоном и Питером Ривой.

«С талантом Фатиха и его способностью видеть душу каждого человека, я уверена, что это будет не просто сериал об иконе и мировой звезде Марлен Дитрих, но в первую очередь интимный портрет этой необыкновенной женщины, живущей в экстраординарную эпоху», — заявила Крюгер.

По мнению Акина, Крюгер идеально подходит для воплощения на экране роли Марлен Дитрих. «Никто не мог бы быть лучшим выбором, чем она. Марлен была не просто кинозвездой, но и женщиной в изгнании, немецкой иммигранткой в Америке, борцом сопротивления и многим другим», — добавил режиссер.

Ранее актриса уже работала с Акином над фильмом «На пределе». В нем Крюгер сыграла женщину, жаждущую возмездия за убийство по мотивам этнической ненависти ее мужа-турка. За эту роль она получила приз Каннского фестиваля в 2017 году.